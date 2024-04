RC - Dernières infos

L’espace Graffenried d’Aigle accueille l’exposition « Lovely Chablais »

Se plonger dans le Chablais dès années 1850 à 1950, c’est ce que propose l’espace Graffenriend à Aigle, avec son exposition « Lovely Chablais ». Dès vendredi jusqu’au 8 septembre prochain, il sera possible de contempler illustrations, cartes postales et autre objet d’un autre siècle où l’essor du tourisme était d’actualité.

L’espace Graffenried à Aigle, accueille dès vendredi l’exposition « Lovely Chablais ». Jusqu’au 8 septembre, il sera possible de venir gratuitement découvrir des témoignages visuels et artistiques autour de l’essor du tourisme dans le Chablais. Un essor vécu entre 1850 et 1950 qui a vu une évolution majeure dans trois secteurs que l’exposition met en avant : le transport, l’hébergement et le divertissement. Au travers d’affiche, de cartes postales, d’objets ou encore de capsules vidéo, l’espace Graffenfield vous transporte dans un Chablais entre 19e et 20ème siècle, alors en plein boom économique.

À la tête de cette exposition, la Valaisanne Maéva Besse. Au micro de Ludovic Turin, elle a commencé par revenir sur la naissance de ce projet.

Cette exposition se tient à l’espace Graffenried à Aigle. Elle est ouverte dès vendredi, gratuitement, et jusqu’au 8 septembre prochain.