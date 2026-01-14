RC - Dernières infos

L’escrime à l’honneur ce week-end à Monthey

Le Club d’Escrime du Chablais organise ce week-end le tournoi de sabre « L’Autre Bout du Lac ». Une compétition qui réunira des athlètes de toute la Suisse.

Monthey accueillera ce week-end le tournoi de sabre « L’Autre Bout du Lac », une épreuve nationale et régionale organisée par le Club d’Escrime du Chablais. Des tireurs venus de toute la Suisse romande, ainsi que plusieurs délégations étrangères, sont attendus au centre sportif du Reposieux pour des compétitions allant des catégories juniors aux élites.

Au-delà de l’enjeu sportif, l’événement met en lumière le développement de l’escrime dans le Chablais. Le club montheysan, actif depuis plusieurs années contribue à l’avenir de la structure grâce notamment à la formation, même si la discipline souffre toujours de certains clichés notamment en raison de son coût parfois élevé.

Nous en avons parlé autour d’un échange avec le président du Club d’Escrime du Chablais, Benoît Briot.

/LT