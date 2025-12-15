RC - Dernières infos

Les Wizards surprennent Indiana, le Montheysan Kyshawn George frôle le triple-double

Washington a signé une rare victoire cette saison dimanche soir en dominant largement les Pacers. Le Chablaisien Kyshawn George s’est illustré malgré une adresse limitée.

Les Washington Wizards ont créé la surprise en s’imposant nettement face aux Indiana Pacers, 108 à 89, décrochant ainsi leur quatrième victoire de la saison. Un succès précieux qui porte leur bilan à 4–20, tandis qu’Indiana chute à 6–20 et peine à exister sans son meneur Tyrese Haliburton, blessé de longue durée. Jamais réellement inquiétés, les Wizards ont maîtrisé la rencontre de bout en bout.

Aligné durant 36 minutes, le Montheysan Kyshawn George a connu une soirée compliquée au tir avec un 3 sur 11, mais a pesé dans le jeu collectif. Le Chablaisien termine tout près du triple-double avec 9 points, 8 rebonds et 9 passes décisives, confirmant son importance dans la rotation de Washington.

/LT