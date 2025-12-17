RC - Dernières infos

Les VMCV renforcent leur offre pour favoriser la mobilité

Des horaires étendus en soirée et les week-ends, moins de changements, une cadence renforcée aux heures de pointe… c’est ce que proposent les VMCV depuis dimanche. Des changements majeurs pour renforcer la mobilité sur la Riviera.

Les VMCV ont repensé leur réseau, depuis dimanche, c’est une offre étendue que les usagers des transports VMCV, pour Vevey-Montreux-Clarens-Villeneuve peuvent découvrir. Il s’agit du plus grand changement d’horaire depuis dix ans, avec pour mission de proposer des trajets plus simples, plus directs et mieux connectés au rail. Pour mener à bien cette refonte du réseau, les 9 communes propriétaires ont su se coordonner comme le souligne Caroline Beglinger, directrice des VMCV.

Ce nouvel horaire a nécessité l’engagement de 10 nouveaux chauffeurs et l’ajout de 6 bus sur les différentes lignes afin que la clientèle bénéficie d’un service mieux ajuster à ses besoins. Des changements importants mais qui semblent séduire les usagers d’après les premiers retours sur le terrain. Gabriel Lavassani, auxiliaire pour les VMCV.

Notez encore qu’une offre découverte permet, jusqu’au 4 janvier, aux usagers de se familiariser avec les principales nouveautés proposées par le VMCV.