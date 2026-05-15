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Les Vieux Moulins de laTine à la fête ce week-end

Les moulins sont à l’honneur dans toute la Suisse ce week-end. L’occasion de redécouvrir les Vieux Moulins de la Tine à Troistorrents.

La 26ème journée nationale de la Fête des Moulins a lieu demain (sa) et dimanche à travers le pays. Une occasion unique de redécouvrir le travail des meuniers et les activités en lien avec ce patrimoine. Grâce à la Fondation des Vieux Moulins de la Tine à Troistorrents, les curieux pourront redécouvrir des savoir-faire d’autrefois, notamment la fabrication de la farine. Conscient de l’importance d’entretenir et de faire vivre ces traditions, les Vieux Moulins de la Tine ouvrent leurs portes à cette occasion et lancent ainsi leur saison estivale. Pour Nicolas Premand, président de la Fondation des Vieux Moulins de la Tine sauvegarder ce patrimoine est important.

1986, date de la création de la Fondation des Vieux Moulins de la Tine, laquelle a petit à petit rénové et remis en fonction la forge, l’atelier de tissage et le moulin.

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