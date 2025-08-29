RC - Dernières infos

Les vieilles voitures sont de sortie à Blonay – St.-Légier le temps d’un week-end

Les voitures anciennes seront à la fête ce week-end à Blonay – St.Légier. L’association Léman Rétro organise sa rencontre annuelle autour de la vielle mécanique.

Le Léman Rétro est de retour ce week-end à Blonay – St-Légier pour une 20ème édition. Amoureux de vieilles mécaniques et propriétaires de véhicules d’avant 1985 se retrouvent autour de l’événement, organisé par l’Association Léman Rétro, pour partager et échanger autour de leur passion. Le tout prend place à la Halle des fêtes de Praz Dagoud où concerts, animations et restauration complètent l’exposition des voitures. Bruno Minutillo, président du Léman Rétro, revient sur la genèse de cet événement.

Et en 20 ans à la tête de cette manifestation, Bruno Minutillo en a vu passer des véhicules. Si quelques modèles d’exception l’ont marqué, c’est surtout la passion des exposants qu’il retient.

Notez encore que les véhicules construits entre 1986 et 1994 peuvent se joindre à la manifestation sur inscription. Pour les plus anciens tout comme pour le public, l’événement est entièrement libre.

MV