Les valaisans refusent le projet de nouvelle constitution et d’étendre les horaires de magasin

Le Valais a refusé dimanche le projet de nouvelle constitution ainsi que l’extension des horaires d’ouverture des magasins. Un « double non » assez nets, plus de 68% pour le texte constitutionnel et presque 65 % pour la « LOM ».

A noter que la variante B du projet de constitution valaisanne, qui proposait d’exclure le droit de vote et d’éligibilité aux étrangers, est également balayée à plus de 57%.

La participation s’élève à 61 % pour les deux objets.