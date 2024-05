RC - Dernières infos

Les urgences non vitales sont désormais prises en charge par une équipe mobile dans le Chablais valaisan

Sur demande des professionnels et des institutions de santé, du personnel infirmier se rend depuis le 1er mai au domicile des patients résidant entre Evionnaz et Saint-Gingolph.

Connu sous le nom d’EMIR, pour équipe mobile d’intervention rapide, ce dispositif vise à répondre plus efficacement à l’urgence non vitale ainsi qu’à favoriser le maintien des patients dans leur lieu de vie. Le but est de décharger les urgences hospitalières et d’éviter les hospitalisations inutiles.