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Les travaux sont lancés au Foyer Saint-Jacques de Saint-Maurice

Les travaux du foyer Saint-Jacques de Saint-Maurice ont débuté le 23 mai. L’institution va s’agrandir avec 39 nouvelles chambres, la création d’appartements à encadrement médico-social mais aussi d’un foyer de jour.

L’agrandissement et la rénovation du Foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice sont lancés. La démolition du bâtiment abritant le Tea-Room L’Atelier a débuté le 23 mars, marquant ainsi le début de cet important chantier qui devrait durer jusqu’à fin 2029. Le projet comprend 39 nouvelles chambres, 11 appartements à encadrement médico-social et le développement d’une unité de soin de jour qui viendra renforcer l’offre de l’EMS de Saint-Maurice. Le coût de ces importantes transformations est estimé à 29,6 millions de francs. Il est porté par la Fondation, qui bénéficie d’un cautionnement solidaire des communes du district. Des subventions cantonales à hauteur de 4,7 millions de francs ont été accordées. Des travaux qui auront forcément une incidence sur les résidents actuels. Guy Schnorhk, directeur du Foyer Saint-Jacques de Saint-Maurice.

Toute une organisation a également dû être pensée pour le déplacement des résidents, dans le but d’impacter le moins possible leur quotidien. Guy Schnorhk.

MV