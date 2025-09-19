RC - Dernières infos

Les travaux du Terminal Combiné Rail-Route de Monthey sont lancés

Vendredi matin, les autorités valaisannes, vaudoises, ainsi que les acteurs du projet ont lancé le début des travaux du Terminal Combiné Rail-Route de Monthey. Un investissement de plus de 100 millions de francs et près de 20 ans de travaux préparatoires, doivent permettre de renforcer le fret ferroviaire et de réduire le trafic poids lourds dans le Chablais. Mise en service prévue fin 2027.

Après plus de vingt ans de préparation, le Terminal Combiné Rail-Route de Monthey entre dans sa phase de construction. Une cérémonie symbolique s’est tenue vendredi en présence des conseillers d’État valaisans et vaudois Franz Ruppen et Isabelle Moret. L’infrastructure, située à proximité de l’autoroute A9, permettra de traiter 45 000 conteneurs par an dès son démarrage, avec une capacité théorique doublée. Objectif : favoriser le transfert de la route vers le rail, réduire le trafic poids lourds dans le tissu urbain et renforcer l’attractivité économique du Chablais. Sa mise en service complète est prévue pour fin 2027.

Après 20 ans de travaux préparatoires, le projet entre dans une phase significative. De quoi donner le sourire au président de la ville de Monthey, Fabrice Thétaz.

Le tissu urbain chablaisien comprend deux cantons. Raison pour laquelle la conseillère d’État vaudoise en charge de l’économie était de la partie vendredi matin. Isabelle Moret est revenue sur l’importance de ce projet pour le canton de Vaud.

La mise en service complète est prévue pour fin 2027, avec une capacité de 45 000 conteneurs par an dès le démarrage.

/LT