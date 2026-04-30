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Les travaux du collège de Bahyse à Blonay – Saint-Légier débuteront en juillet

Les travaux du collège de Bahyse à Blonay – Saint-Légier vont pouvoir débuter. Le conseil communal à validé le préavis lors de sa séance de mercredi.

Les travaux d’assainissement du collège de Bahyse sur la commune de Blonay- Saint-Légier peuvent aller de l’avant. Le conseil communal a validé l’enveloppe de 25′ 530’000 francs lors de sa séance de mercredi. Pour rappel, le projet de rénovation discuté déjà en 2016 et remis au goût du jour en 2022 devait initialement débuter à la rentrée 2024. A la suite d’une opposition conduite jusqu’au Tribunal Fédéral le projet avait dû être retardé. La commune a obtenu gain de cause il y a environ un mois, les travaux pourront donc enfin débuter en juillet. Un soulagement pour Gérald Gygli, municipal en charge des domaines et des bâtiments de Blonay – Saint-Légier qui rappelle que la commune avait mis ce retard à profit.

L’investissement comprend la rénovation mais aussi l’agrandissement de l’établissement. La planification du déroulement tient compte de la vie scolaire qui continuera sur le site. On retrouve Gérald Gygli.

Les travaux devraient être entièrement terminés pour la rentrée 2029.

MV