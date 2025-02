RC - Dernières infos

Les Transports Publics du Chablais modernisent leur flotte

Une commande de 13 nouveaux trains Stadler a été passée pour un montant d’environ 140 millions de francs.

Mises en services dès l’automne 2028, ces rames remplaceront les véhicules actuels circulant sur les lignes Aigle-Leysin et Bex-Villars-Bretaye. Elles permettront d’assurer des services plus fluides et apporteront une accessibilité et un confort améliorés.