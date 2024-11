RC - Dernières infos

Les Transports publics du Chablais adaptent leur offre pour l’an prochain

Les Transports publics du Chablais ont présenté mardi matin à Aigle leurs modifications pour 2025. Aux heures de pointe, davantage de trains AOMC circuleront en direction de la Vallée d’Illiez et sur la ligne Aigle-Leysin.

A Monthey, deux nouveaux arrêts de bus desserviront le site chimique et le centre sportif des Verney. A noter l’extension de Mobilis à Vouvry et St-Maurice, excluant St-Gingolph et Port-Valais de la communauté tarifaire. Entre autres, Mobi-Chablais sera optimisé, et fonctionnera en horaires fixes. Le réseau « à la demande » sera actif dès 20h45 du lundi au samedi, et tout le dimanche. Ce qui rendra le service moins coûteux l’an prochain, d’après les calculs de Christophe Genoud, responsable Voyageur aux TPC.

Prévues au 15 décembre, ces adaptations découlent en partie de la réorganisation des CFF, augmentant les connexions aux gares de Bex et d’Aigle.

Guillaume Abbey