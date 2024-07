RC - Dernières infos

Les TPC ont été ciblés par une cyberattaque

Les Transports Publics du Chablais ont été ciblés par une cyberattaque en début de semaine.

Mardi matin, le service informatique de la société a constaté l’intrusion, qui n’a pas perturbé l’exploitation des bus et des trains, ainsi que les installations de sécurité. L’application TPC et certains automates à billets étaient indisponibles. En fin de journée, les systèmes impactés ont été rétablis. A ce stade, les TPC n’excluent pas un vol de données clients, tout en rassurant que les potentielles données volées ne sont pas sensibles, et indiquent avoir déposé une plainte pénale contre inconnus auprès des autorités.