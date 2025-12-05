RC - Dernières infos

Les TMR inaugurent un nouveau centre de maintenance ferroviaire à Martigny

Les Transports de Martigny et Régions SA (TMR) ont inauguré vendredi leur nouveau centre de maintenance ferroviaire à voie normale sur le site des Vorziers, en présence du conseiller d’État Franz Ruppen et de la présidente de Martigny, Anne-Laure Couchepin Vouilloz.

Cet investissement de 24 millions de francs marque une étape déterminante pour la mobilité valaisanne et renforce le rôle des TMR dans le paysage ferroviaire suisse.

Un centre moderne au service de RegionAlps

Conçu principalement pour assurer l’entretien de la trentaine de nouvelles rames FLIRT Evo de RegionAlps, le centre permettra aux TMR d’offrir des prestations spécialisées à d’autres entreprises, notamment grâce à un tour en fosse de dernière génération destiné au reprofilage de roues de véhicules jusqu’à 200 mètres.

Les premières opérations de maintenance pour RegionAlps débuteront en janvier 2026. Ce nouvel outil offre cependant un potentiel bien plus large : il permettra aux TMR d’entretenir chaque année une cinquantaine de véhicules issus d’acteur ferroviaire régional et national, tout en travaillant en synergie avec l’atelier de révision des bogies (la structure qui supporte une partie du poids du train) situé dans la halle voisine.

Un projet basé sur la collaboration et le savoir-faire local

La réalisation du projet de construction a été pilotée et supervisée intégralement par les équipes internes des TMR. Sa mise en exploitation est le résultat d’une étroite collaboration entre les collaborateurs et les équipes de RegionAlps qui ont aussi pu compter sur l’engagement et le professionnalisme des nombreuses entreprises partenaires ayant œuvré sur le chantier. Pour Marielle Desbiolles, directrice générale des TMR, « cet investissement illustre la volonté de doter la région d’infrastructures performantes et durables ». Anne-Laure Couchepin souligne pour sa part que « le centre permettra, à terme, la création de plus de vingt emplois qualifiés ».

TMR