« Les stéréotypes de genre s’installent très tôt, dès six ans »

Pas moins de 70 filles âgées de 9 à 11 ans recevront vendredi leur attestation des cours « Internet & Code pour les filles » à la HES-SO Valais–Wallis.

Développés par l’EPFL et dispensés à Sierre en collaboration avec la HES-SO, ces ateliers visent à renforcer la confiance des jeunes filles et à les encourager à s’orienter vers les filières technologiques. Pour en parler, Valérie Favre a rencontré la directrice du Service de promotion des sciences de l’EPFL, Farnaz Moser :

Toutes les informations à propos de ces cours ou des différents ateliers sur funweb.epfl.ch.