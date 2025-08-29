RC - Dernières infos

Les sites du Centre hospitalier du Valais romand se réoganisent

Le futur de l’hôpital du Valais romand se précise.

En prévision de l’ouverture de la nouvelle extension de l’hôpital de Sion, prévue au deuxième semestre 2027, le Conseil d’État a validé un nouveau concept médico-soignant. Celui-ci prévoit de regrouper l’ensemble des activités opératoires à Sion dès 2027, puis la médecine aiguë d’ici 2035.

Objectif : améliorer l’efficience, la sécurité des patients et répondre aux défis du vieillissement de la population. Le site de Sion sera doté de 17 salles d’opération et verra sa capacité d’accueil passer de 316 à 474 lits. Les sites de Sierre et Martigny, eux, se spécialiseront dans la médecine de la personne âgée, la réadaptation et les soins palliatifs, tandis que Saint-Amé accueillera des unités de transition et pourrait devenir un EMS spécialisé en psychogériatrie.