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Les serpents sortent de leurs cachettes : faut-il vraiment les craindre en Valais ?

Avec les températures estivales, les serpents sont davantage visibles dans les paysages valaisans, que ce soit en montagne ou sur les rives du Léman. Si certaines rencontres peuvent impressionner, les spécialistes rappellent que ces reptiles sont essentiels aux écosystèmes et qu’ils représentent rarement une menace pour l’homme.

Ils profitent de la chaleur pour sortir de leurs abris. En cette période estivale, les serpents sont plus facilement observables en Valais, notamment le long des chemins de randonnée, dans les zones rocheuses ou encore au bord du Léman. Au Bouveret, par exemple, il n’est pas rare d’apercevoir plusieurs dizaines d’individus au même endroit.

Mais ces rassemblements ne doivent pas inquiéter les promeneurs. Florian Dessimoz, biologiste valaisan spécialiste des reptiles, rappelle que les serpents cherchent avant tout à fuir l’homme et qu’il suffit généralement de garder ses distances en cas de rencontre.

Le Valais abrite plusieurs espèces, comme la couleuvre ou la vipère aspic, cette dernière étant la seule espèce venimeuse présente dans le canton. Les morsures restent toutefois très rares. Les serpents jouent par ailleurs un rôle important dans la nature, notamment dans la régulation des populations de rongeurs.

Avec le changement climatique et l’évolution des milieux naturels, les spécialistes observent aussi des modifications dans leur répartition et leurs habitudes. Une raison supplémentaire de mieux connaître ces animaux souvent mal aimés, mais indispensables à la biodiversité.

/LT