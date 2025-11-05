RC - Dernières infos

Les séances plénières du Grand Conseil vaudois doivent gagner en efficacité

Le Parlement vaudois change ses règles internes pour gagner en efficacité et en indépendance. La révision de la loi sur le Grand Conseil prévoit de mieux cadrer les interventions et les débats des députés, voire de minuter certaines prises de parole.

Le canton de Vaud a présenté hier son projet de révision de sa loi sur le Grand Conseil.

L’objectif est de rendre les séances plénières plus efficaces avec des modifications proposées dans trois domaines prioritaires. Les interventions parlementaires doivent pouvoir être traitées plus rapidement. Des réponses orales seront introduites et le Bureau pourrait intervenir pour limiter le temps de parole. Le temps de parole est également visé dans des modifications des débats. Ils seront désormais classés en trois catégories : réduit, organisé ou libre, avec chacune des règles sur le nombre de prises de parole.

Carole Dubois, vice-présidente de la commission des institutions et des droits politiques.

Le projet de modification de la Loi sur le Grand Conseil entre dans sa phase de consultation jusqu’en février prochain, et l’objectif est de pouvoir le mettre en œuvre pour la législature 2027-2032.