Les sapins porte-paroles, ou comment soutenir les victimes de violences à travers les mots

L’action des Sapins Porte-Paroles a officiellement été lancée mardi dernier sur les communes de Monthey et Collombey-Muraz. Une action de soutien pour les victimes de violences, à travers des mots écrits par la population.

Des mots accrochés sur un sapin, dans le but de soutenir les victimes de violences : c’est l’objectif de l’action Sapins Porte-Paroles. Une initiative lancée officiellement mardi dernier à Monthey, lors d’une soirée d’échange et de partage autour de la thématique de la violence. A cette occasion, de nombreux intervenants de différentes associations en lien avec cette thématique étaient présents, comme la Fondation FAVA ou encore un service de Caritas pour aider les auteurs de violences domestiques, nommé Alternatives-Violences. Tous étaient là afin d’échanger et répondre aux questions de la population. Nupur Ternynck, responsable de la cohésion sociale secteur jeunesse, pour la ville de Monthey.

Les sapins, composés de matériaux recyclé, voyageront entre Collombey-Muraz et Monthey jusqu’au 23 décembre. Explications du concept avec Nupur Ternynck.

Un projet organisé à l’initiative de l’association Victime Pas Seule, par le Service Jeunesse de la ville de Monthey, Soluna, ainsi que le service Culture, Intégration et Loisirs de Collombey-Muraz. Les sapins circuleront sur les deux territoires communaux, afin de véhiculer un message fort, selon Karine Bressan, conseillère municipale montheysanne, chargée notamment de l’intégration.

Vous pouvez retrouver les différents lieux où les sapins seront installés sur ce lien.