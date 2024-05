RC - Dernières infos

Les projets artistiques pour les abribus de Vevey ont été attribués

Lancé en janvier par le Service de la Culture, l’appel avait pour objectif d’investir 9 espaces et un bus de la ligne 202 avec des installations éphémères.

Près de 350 dossiers ont été déposés. Le jury en a sélectionné 10 pour former cette exposition, laquelle est prévue du 28 juin au 23 août. Des enjeux de société seront présentés, tels que l’espace urbain, le logement, la migration ou l’environnement.

Les dix artistes et collectifs suivants verront ainsi leurs projets prendre vie cet été à Vevey :

* Caroline Bourrit (*1992, Neuchâtel, installation)

* Adrien Chevalley (*1987, Vaud, Vevey, sculpture)

* Séverin Guelpa, (*1974, Genève, installation)

* Raphaël Lods (*1997, Genève, performance)

* Olivier Lovey (*1981, Valais, photographie)

* Christian Lutz & Pablo Lavalley (*1973 et *1971, Genève, photographie)

* MURZO (*1986, Vaud, Vevey, dessin)

* Claudia Ndebele & Maude Renevier (*1989 et *1995, Vaud, photographie)

* Elena Orap (*1981, Vaud, installation, photographie)

* Camille Scherrer & Matthieu Monnard (*1984 et *1983, Vaud, installation)