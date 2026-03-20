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Les premiers cours de suisse-allemand du Chablais se tiennent depuis peu à Villeneuve

La nouvelle Association Villeneuve Bilingue veut répandre la connaissance du suisse-allemand dans tout le Chablais.

Depuis juin 2025, les trois fondateurs de l’organisation transmettent chaque semaine bénévolement leurs connaissances du dialecte helvétique à une dizaine d’enfants de 4 à 12 ans. Par cet enseignement ludique et inédit, l’association souhaite faire connaître la culture suisse-allemande au plus grand nombre tout en créant à terme des échanges concrets entre les deux régions linguistiques. Souvent boudé dans notre région, l’apprentissage du « Schwizerdütsch » suscite un intérêt certain.

A tel point que Villeneuve Bilingue propose depuis janvier des cours accessibles destinés aux adultes, avec le soutien de la commune. Philippe Gerber, président de l’association revient sur la genèse du projet.

Dans le même le temps, une « guerre des langues » fait rage depuis quelques années outre-Sarine. Douze cantons alémaniques sur 19, comme Zurich ou Saint-Gall, remettent en question l’enseignement du français à l’école primaire et envisageraient de le reporter au secondaire. Le Conseil fédéral a prévu en 2025 d’élaborer un projet de loi pour obliger les cantons à enseigner une deuxième langue nationale dès le début de la scolarité. A rebours des tendances actuelles, ces cours linguistiques sont une manière pour Philippe Gerber de défendre à son échelle la cohésion nationale.

Les cours dispensés par l’Association Villeneuve Bilingue s’adressent en premier lieu aux Chablaisiens du canton de Vaud, au bénéfice d’une base d’allemand préalable. Le bilinguisme franco-allemand demeure un enjeu professionnel en Suisse romande : environ 62% des Suisses sont germanophones.

Antoni Da Campo