Les premiers championnats suisses du Berger Belge en Romandie auront lieu dans le Chablais

Les premiers championnats suisses du Berger Belge romands seront Chablaisiens ! « Un gros défi, mais nous ferons les choses correctement », se réjouit le membre du comité Steve Carciofo. Interview.

Pour la première fois, les championnats suisses du Berger Belge débarque en suisse romande. Et ils se tiendront dans le Chablais, sur deux sites distincts entre Bex et Monthey. « Nous n’avions pas de sites de taille suffisante pour réunir les épreuves au même endroit », concède Steve Carciofo, membre du club cynologique de Monthey et du comité d’organisation des championnats suisses du Berger Belge.

Ce week-end, du 25 au 26 octobre, vingt-trois binômes composés d’un « conducteur » et d’un berger belge de race « Malinois » concourront durant les joutes organisées par le club montheysan.

Les duos se mesureront à des épreuves de protection, de saut d’obstacles, de pistage et d’obéissance entre autres. « Ces chiens sont fait pour travailler. Ils appuient les douaniers, l’armée ou encore les secours de montagne », illustre Steve Carciofo. Il complète « ces bergers belges de type malinois ont des qualités dans tous les secteurs, mais il faut les entrainer régulièrement, à l’image d’un sportif ».

Informations : https://cynomonthey.ch/csbb/

Guillaume Abbey