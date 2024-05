RC - Dernières infos

Les polices vaudoises recrutent !

Les polices vaudoises démarrent leur campagne de recrutement afin d’engager des aspirants policiers, gendarmes et inspecteurs pour l’école qui débuterait fin 2025 ou début 2026.

Pour exercer cette profession, au service à la population, une grande diversité est nécessaire et des profils variés sont recherchés. Des tutoriels et des examens en blanc sont proposés pour préparer les tests d’entrée en français et en sport.

Les personnes intéressées à s’engager pour un métier passionnant peuvent à présent déposer leur dossier de candidature sur le site de la police vaudoise : policier.ch