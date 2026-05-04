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Les polices vaudoises recrutent

Les polices vaudoises lancent leur campagne de recrutement pour l’école d’aspirants 2027–2028. Dès ce lundi, elles collaborent à la sélection des candidats pour former les futurs policiers, gendarmes et inspecteurs.

Objectif : attirer des profils variés, motivés par un métier de terrain, d’enquête et de contact avec la population. Sens du service, intégrité, courage et esprit d’équipe figurent parmi les qualités recherchées.

Les personnes intéressées peuvent s’informer et postuler via Police cantonale vaudoise, Police municipale de Lausanne ou les polices communales vaudoises. Des soirées d’information, ainsi que des outils de préparation en ligne, sont proposés pour accompagner les candidats.

La formation débute en septembre 2027 et s’étend sur deux ans. Les autorités insistent : aucun parcours type n’est exigé, la diversité des profils est considérée comme un atout pour répondre aux défis du terrain.

Com/ADC