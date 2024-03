RC - Dernières infos

Les poèmes sont de retour sur les plateaux des hôpitaux de la région

Des poèmes pour égayer son séjour dans un établissement hospitalier. Voilà le concept de « Poésie à l’hôpital ». Avec cette année, 3 hôpitaux supplémentaires qui rejoignent le projet.

Un projet lancé il y a 9 ans par Julie Delaloye, écrivaine et doctoresse, auquel de plus en plus de structures de santé participent. Et Julie Delaloye reçoit souvent des retours des patients, qui attestent de la nécessité d’un tel projet.

Nombreux sont les hôpitaux qui prennent part à cette démarche. Y compris l’Hôpital du Valais et l’HRC à Rennaz. Et cette année, de nouveaux établissements ont rejoint le projet, comme l’explique Julie Delaloye.

« Poésie à l’hôpital » se termine en fin de semaine, avant de revenir l’année prochaine pour les 10 ans du concept.