« Les Petits Rubans Valais », l’association qui se mobilise pour parler de l’endométriose

L’association « Les Petits Rubans Valais » organise de nouveaux événements en ce mois de mars pour sensibiliser la population et le corps médical à l’endométriose.

Fondée en 2022, cette association a toujours eu comme mission de mettre en avant et de parler de cette maladie, avec des petits rubans jaunes, à la manière d’octobre rose. Afin de pouvoir libérer la parole autour de l’endométriose, l’association met à disposition, sur demande des personnes intéressées, une liste de praticiens spécialistes, afin de pouvoir répondre aux différentes questions sur le sujet.

De nombreux événements à venir durant le mois de mars

Le petit ruban sera présent dans les pharmacies ou encore certains cabinets de médecins, et durant le mois de mars, plusieurs librairies mettent également en avant l’endométriose en proposant à la clientèle des livres sur la maladie. Des rencontres sont également organisées: des stands d’informations seront installés le 4 mars à l’Hôpital de Martigny, le 11 à Rennaz et une table ronde sera organisée le 22 mars à la salle communale de Martigny, en présence d’un gynécologue et de différents praticiens pour parler de physiothérapie et d’ostéopathie lorsqu’on souffre de cette maladie.

Le ruban jaune à la Patrouille des Glaciers

Plusieurs groupes prendront également le départ de la patrouille des Glaciers en portant le ruban jaune. Le but derrière cette démarche est toujours le même, sensibiliser la population à cette maladie, et montrer une cohésion autour de l’endométriose. Cette année, l’association « Les Petits Rubans Valais » aura deux marraines de prestige, l’ex présentatrice météo de la RTS, Natalie Sbai, ainsi qu’une ancienne gagnante de la Patrouille des Glaciers.

