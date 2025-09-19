RC - Dernières infos

Les peintres investissent l’espace public à La Tour-de-Peilz

Depuis aujourd’hui et jusqu’à dimanche à la Tour-de-Peilz vous pouvez croiser des peintres çà et là dans la rue. Ces derniers participent à la manifestation « A la manière de Courbet ». Il s’agit d’un concours mis sur pied par l’ARVA, l’Association romande pour la valorisation des arts, un événement organisé depuis 15 ans, dont nous parle  Véronique Nauroy, présidente de l’association ARVA.

19 septembre 2025

Comments are closed.