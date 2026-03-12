RC - Dernières infos

Les nouveaux pompiers volontaires vont se former en ville d’Aigle

La nouvelle volée de pompiers volontaires du district d’Aigle s’entraînera pour la première fois sous les ordres du SDIS et de l’ECA.

Le 20 et 21 mars prochains, une quarantaine de recrues suivra une formation de base grandeur nature à travers la commune aiglonne. Les miliciens, âgés de 20 à 25 ans, seront initiés aux techniques de la défense incendie ainsi qu’aux équipements pompiers dans divers lieux publics.

Durant deux jours, la population est invitée à venir observer les interventions sur les sites de Fahy, la Grande Eau, le Collège ou encore le Lavoir du Croisat. Pour Didier Denoréaz, responsable instruction du SDIS d’Aigle, des bases solides sont la clef de bonnes interventions.

À 33 ans, Anne-Sophie Morel vient d’achever les deux années de formation initiale nécessaires pour devenir sapeur-pompier volontaire. En 2024, elle participait à sa première instruction aux côtés de ses camarades. C’était le début d’une vocation.

A l’issue de ces deux journées, les 47 sapeurs-pompiers volontaires seront opérationnels pour des missions de base telles que l’extinction ou encore le sauvetage. Environ 300 miliciens sont actifs dans les casernes de l’Est-vaudois.

Antoni Da Campo