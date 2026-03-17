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Les murmures à Vevey: une exposition entre image, langage et intelligence artificielle

Et si, demain, il suffisait de murmurer pour transformer une photo ? À Vevey, le Musée suisse de l’appareil photographique explore cette idée avec Les murmures, une exposition signée Mathieu Bernard-Reymond.

À quoi ressemblera la photographie à l’ère de l’intelligence artificielle ? Une réponse s’esquisse dès à présent à Vevey. Le Musée suisse de l’appareil photographique accueille l’exposition Les murmures, imaginée par l’artiste franco-suisse Mathieu Bernard-Reymond.

Au cœur du projet : un appareil photo inédit, conçu avec un studio de design suisse, capable d’écouter les mots du photographe au moment de déclencher. Grâce à une intelligence artificielle intégrée et hors ligne, les mots viennent influencer l’image finale. Mathieu Bernard-Reymond :

Mais l’exposition ne se limite pas aux photographies, elle dévoile aussi les étapes de création qui ont accompagné le projet :

Dans cette même salle, une frise chronologique permet aussi de suivre pas à pas l’évolution du travail de l’artiste :

Une expérience artistique qui questionne notre rapport à l’image, à la machine… et au geste créatif lui-même. L’exposition Les murmures est à découvrir jusqu’au 16 août.

/JGA