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Les Mosses – La Comballaz : l’eau du robinet sera coupée le 1er juillet

Des coupures d’eau potable vont affecter le réseau des Mosses – La Comballaz. La première interruption interviendra le mercredi 1er juillet 2026, pour une durée d’une journée. Selon les secteurs concernés, l’impact ne sera pas uniforme : certains ménages pourraient ne subir aucune nuisance.

Contrairement aux informations initiales, l’eau sera immédiatement potable dès la remise en service du réseau, sans délai d’attente de 72 heures habituellement nécessaire après désinfection des installations.

Cette interruption du réseau hydrique s’inscrit dans le cadre des travaux de construction du nouveau réservoir des Mosses qui nécessite une déviation provisoire des conduites principales.

Informations en temps réelle : ormont-dessous.ch/actualites/2885896

Com/ADC