RC - Dernières infos

Les Mosses – La Comballaz: coupures d’eau potable à venir

Des coupures d’eau potable vont prochainement affecter le réseau des Mosses – La Comballaz.

Dans le cadre des travaux de construction du nouveau réservoir, une déviation provisoire des conduites principales doit être réalisée. Ces interventions entraîneront deux interruptions, chacune d’une durée approximative d’une journée. Durant ces périodes, le réseau ne sera plus alimenté. Par ailleurs, les opérations de désinfection des installations rendront par la suite l’eau impropre à la consommation pendant environ 72 heures après chaque intervention. Ces travaux devraient intervenir dès la semaine prochaine. Les dates exactes seront communiquées sur le site internet de la commune d’Ormont-Dessous.

28 mai 2026

Comments are closed.