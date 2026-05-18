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Les Montheysans « savent planter les choux » et autres légumes au jardin partagé de Ciboulette et grelinette

Le potager partagé de l’association montheysanne Ciboulette et grelinette a trouvé son public et prépare sa deuxième récolte. Un jardin qui utilise l’écosystème naturellement présent.

Le projet « Au jardin » de l’association Ciboulette et Grelinette, à Monthey, commence sa troisième saison de potager partagé. Ce sera la deuxième récolte et le parterre semble avoir trouvé son public, selon la présidente de la structure, Carine Girod, qui la gère avec son mari Lionel. En trois ans, le couple et la vingtaine de membres de Ciboulette et Grelinette ont transformé l’étendue de pelouse de la commune montheysanne en plusieurs rangées de cultures, aujourd’hui agrémentées d’une serre.

Rencontre avec les cofondateurs, Carine et Lionel Girod:

Plus d’informations sur la page Facebook de l’association Ciboulette et grelinette ou directement en passant sur place au jardin. A savoir encore qu’une exposition réunissant des écoliers et des résidents du Tertianum est prévue le 30 mai à 10 h.