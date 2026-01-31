RC - Dernières infos

Les montagnes valaisannes font deux morts avant le week-end

Vendredi 30 janvier, une avalanche s’est déclenchée sous la « Roussette », sur la commune d’Evolène, tuant un randonneur à ski. Le même jour, un homme a perdu la vie lors d’un accident de ski sur le domaine skiable de Zermatt.

Vendredi, un groupe de 5 randonneurs à ski descendait sur les pentes nord-nord/est de la Roussette au-dessus d’Evolène. Peu après 15 heures, une avalanche s’est déclenchée à une altitude de 2850 mètres, emportant et ensevelissant l’un des randonneurs. Ce dernier a été localisé puis dégagé de la masse neigeuse par ses accompagnants. Ils ont immédiatement pratiqué une tentative de réanimation. Les sauveteurs engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ainsi que la Police cantonale se sont rendus sur place à bord de deux hélicoptères d’Air-Glaciers. Malgré les soins prodigués, le randonneur, un Suédois âgé de 47 ans, est décédé sur place.

A Zermatt, peu après 10 heures vendredi, la Centrale d’engagement de la Police cantonale valaisanne était informée de la découverte d’un skieur inconscient sur le domaine skiable de Zermatt, en dehors de la piste balisée, dans la région de Rotenboden. Les tiers ayant fait cette découverte avaient alerté l’Organisation cantonale valaisanne de secours.

Les secouristes se sont immédiatement rendus sur place à bord d’un hélicoptère d’Air Zermatt. Malgré les soins prodigués, le skieur est décédé sur place. La victime est un Suisse âgé de 71 ans.