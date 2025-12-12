RC - Dernières infos

Les mérites sportifs 2025 de la Ville de Monthey ont été décernés

Des performances remarquables, un engagement constant, une passion qui ne faiblit pas : ce sont autant de parcours et de personnalités que la Ville de Monthey a tenu à mettre à l’honneur lors de la remise des mérites sportifs 2025 hier soir au Pavillon des Mangettes à Monthey.

Jessica Morisod du Tennis Club et Emrys Oberholzer du Triathlon Club ont été récompensés. Tout comme les dirigeants Cédric Jayet de l’Association des Championnats du Monde de Pump Track et Pierre Doutaz à titre posthume pour l’Ovalie Chablaisienne Monthey Rugby. Un prix d’encouragement a été remis à Aurore Jaquerod du CENAMO et Odile Bader du Triathlon Club. Enfin, Chloé Mueller et Ermin Mustedanagic du FC La Castalie, ainsi que Patrick Parker de Plusport Handicap ont reçu le prix coup de cœur.