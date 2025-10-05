RC - Dernières infos

Les maçons valaisans se mobilisent pour leur conditions de travail

250 maçons valaisans se sont réunis samedi à Vernayaz pour un grand rassemblement syndical de la SCIV, le syndicat chrétiens du Valais.

Objectif : faire le point sur le renouvellement de la Convention de travail nationale de la construction et préparer la mobilisation face aux menaces sur leurs acquis sociaux. Les revendications des maçons portent notamment sur la réduction du temps de travail et des salaires indexés au renchérissement.

À l’inverse, la Société Suisse des Entrepreneurs propose une CCT allégée incluant plus d’heures supplémentaires, du travail le samedi et une réduction des droits en cas de maladie. Face à ces positions jugées inacceptables, les maçons réaffirment leur détermination à se mobiliser si les négociations d’octobre, déjà en mauvaise posture, échouent.

De leur côté, les travailleurs de la construction vaudois ont approuvé vendredi une grève de deux jours en novembre pour faire entendre leurs revendications. Le renouvellement de la CCT concerne 80’000 travailleurs suisses, dont 8000 maçons rien qu’en Valais.