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Les libellules se plaisent en Valais

Un nouvel inventaire répertorie les espèces de libellules du canton du Valais. L’Octodurien Christian Keim, enseignant à la retraite, s’est chargé pendant six ans de dresser un recensement qui sera publié prochainement et servira aux biologistes valaisans.

Ces données sont comparées à un premier inventaire dressé par le Martignerain en 1996.

Rencontre avec un amoureux des odonates…