Les Lego étaient en fête à Fully ce week-end

La grande messe du Lego s’est tenue une fois encore à Fully ce week-end. Pour sa 6ème édition Brique Valais a encore réussi à séduire petits et grands.

Ce week-end à Fully se tenait le rendez-vous valaisan des passionnés de Lego. Pour sa 6ème édition, Brique Valais a investi la salle de la Châtaigne pour exposer de nombreuses créations. Stands enfants, Lego classiques ou techniques il y en avait pour tous les goûts. Et une fois encore le public a répondu présent à ce rendez-vous où créativité, imagination et technique font le bonheur des petits et grands. L’occasion de découvrir des sets officiels mais pas seulement, certains exposants repoussent les limites de la créativité. Benoît Wiblé, président de Brique Valais.

L’exposition Lego a accueilli sur les deux jours environ 5’400 visiteurs. La prochaine édition est déjà agendée pour l’an prochain au deuxième week-end de Pâques.