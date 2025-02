RC - Dernières infos

Les jeux préférés des Suisses en 2024 ont été révélés lundi matin à La Tour de Peilz

Les Swiss Gamers Awards ont été remis lundi matin au Musée suisse du jeu de La Tour-de-Peilz. Cinq jeux ont été choisis en fonction de leur popularité et répartis en deux catégories.

Accueillie pour la seconde fois à La Tour-de-Peilz en 15 éditions, la cérémonie a consacré cinq jeux, selon le vote de plus de 1600 joueuses et joueurs à travers le pays.

Dans la catégorie-reine, le public a nommé le jeu Harmonies, et Captain Flip dans la catégorie « Famille ». Mise sur pied par le Musée suisse du jeu, la fédération suisse des ludothèques et le festival de jeu « Ludesco » à la Chaux-de-Fonds, la célébration met à l’honneur des titres par leur originalité, leur accessibilité et leur qualité ludique. Cette distinction permet également d’enjamber les barrières linguistiques. Le Chablaisien Gregorio Console, du comité des ludothèques suisses.

Comme d’autres pays, la Suisse a mis en place ces récompenses, mais elle le fait « à la suisse ». Le président du festival Ludesco de La Chaux-de-Fonds, Thomas Junod.

Le Palmarès 2024 du Swiss Gamers Award (SGA) :

Catégorie Swiss Gamers award

Harmonies

Château Combo

Bomb Busters

Catégorie Swiss Gamers Award Family

Captain Flip

Odin

Chateau Combo

Guillaume Abbey