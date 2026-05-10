RC - Dernières infos

Les jeunes se mettent en scène à Monthey

Une sixième édition réussie pour le Festival jeunes rencontres des arts de la scène qui s’est tenu de jeudi à samedi à Monthey. Théâtre, danse ou musique, les jeunes ont pu présenter leur travail au grand public.

Le Festival jeunes rencontres des arts de la scène s’est tenu de jeudi à samedi au théâtre du Crochetan à Monthey.

Le thème de cette 6e édition était l’échec, qui a été abordé sous différentes formes par les groupes de théâtre, de danse ou encore de musique électronique, comme Blanche, du groupe théâtre:

L’art et la scène permettent aux jeunes de se dépasser, comme l’explique Alessio Vanhiesbecq, membre du comité de l’association Jeunes rencontres :

Une trentaine de jeunes âgés de 13 à 23 ans ont pris part et ont présenté des spectacles fruits d’une année de travail.