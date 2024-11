RC - Dernières infos

Les horaires des transports publics changent dans un mois

Il s’agit de la plus importante modification en Suisse romande depuis Rail 2000.

Dans notre région, davantage de trains circuleront chaque heure entre Annemasse et Martigny. De plus, les gares de Montreux, Villeneuve, Aigle, Bex et St-Maurice bénéficieront d’une meilleure desserte. La ligne Aigle-Genève proposera, quant à elle, une cadence au quart d’heure. De son côté, CarPostal renforce également son offre. Le réseau Mobilis sera notamment étendu dans la région de St-Maurice.

Lien vers le communiqué des CFF

Lien vers le site de CarPostal