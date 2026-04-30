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Les forts d’Evionnaz, de Commeire et de Champex veulent attirer un nouveau public

L’association Pro Forteresse dispose d’un nouveau président. Le Montheysan Thierry Duda a pris en mars les rênes de l’organisation qui regroupe le fort d’Evionnaz, celui de Champex, la cabane et le fort de Commeire.

Il a accepté ce poste dans l’idée de rendre l’expérience des forts plus immersive :

En sus des visites des forts de Champex ou d’Evionnaz, les locaux se louent également pour des évènements privés ou d’entreprise. La cabane de Commeire – qui peut accueillir jusqu’à 16 personnes – se loue également. Toutes les informations sur le site de Pro forteresse.