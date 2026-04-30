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Les forts d’Evionnaz, de Commeire et de Champex veulent attirer un nouveau public

Les forts d’Evionnaz, de Commeire et de Champex veulent attirer un nouveau public

L’association Pro Forteresse dispose d’un nouveau président. Le Montheysan Thierry Duda a pris en mars les rênes de l’organisation qui regroupe le fort d’Evionnaz, celui de Champex, la cabane et le fort de Commeire.

Il a accepté ce poste dans l’idée de rendre l’expérience des forts plus immersive :

En sus des visites des forts de Champex ou d’Evionnaz, les locaux se louent également pour des évènements privés ou d’entreprise. La cabane de Commeire – qui peut accueillir jusqu’à 16 personnes – se loue également. Toutes les informations sur le site de Pro forteresse.

30 avril 2026

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