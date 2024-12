RC - Dernières infos

Les fondateurs de l’épicerie solidaire de Massongex ont reçu le Mérite Culturel 2024

Massongex a décerné en novembre dernier son Mérite Culturel à Chantal et Théo Carthoblaz.

Ce prix récompense l’engagement social du couple au sein de la commune depuis plus de 10 ans. Tout au long de l’année, le binôme vient en aide aux plus démunis à travers des lieux de partages et d’entraides comme le jardin collectif et l’épicerie solidaire du village.

Chaque semaine, une centaine de personnes dans le besoin bénéficie gratuitement de denrées alimentaires et de produits de première nécessité grâce à la solidarité des supermarchés et des privés.

La fondatrice de l’épicerie solidaire, Chantal Carthoblaz, constate aussi une hausse de la précarité ces dernières années. Il y a cinq ans, ils étaient moins d’une dizaine par semaine à recourir à l’aide alimentaire. Aujourd’hui, ils sont une centaine.

Il faut dire que cet élan de générosité a fait mouche au sein de la population massongéroude : plus de 20 bénévoles se relaient tous les jours pour gérer le magasin associatif.

Le 24 décembre, le couple Carthoblaz invite la population à son traditionnel repas « Noël Ensemble » pour partager un moment convivial.