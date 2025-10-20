RC - Dernières infos

Les femmes valaisannes et les immigrés partagent souvent les mêmes difficultés

A St-Maurice, une exposition met en avant les difficultés des femmes et des personnes immigrées à travers une série de portraits. Elle est visible à la Médiathèque jusqu’au 14 novembre.

La Médiathèque Valais St-Maurice propose une exposition intitulée « Vivre en Valais : regards sur une certaine (in)visibilité » jusqu’au 14 novembre.

On y découvre des portraits de femmes valaisannes croisés avec celui de personnes immigrées, qui connaissent des difficultés parfois similaires dans leur parcours. Le projet a été initié par l’association Via Muleris qui encourage les recherches sur les femmes en Valais et le Centre suisse immigrés, un espace d’accueil et de dialogue pour les personnes issues de la migration.

Audrey Arlettaz Maret, déléguée régionale à l’intégration pour le district de St-Maurice, au micro de Valérie Favre :

Un café-rencontre est organisé autour de cette exposition le jeudi 30 octobre de 9h à 11h dans les locaux de la médiathèque.