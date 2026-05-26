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Les enjeux liés à la santé discutés par les directeurs cantonaux du domaine

Les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé se sont rencontrés la semaine derrière à Sion. Discussions autour de la planification hospitalière intercantonale et de la médecine de catastrophe étaient au menu.

L’assemblée annuelle de la conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé, la CDS, s’est tenue en Valais. L’organe de coordination des cantons en matière de politique de la santé s’est réuni en fin de semaine dernière, à la clinique de réadaptation de la SUVA, à Sion. La CDS a souhaité rendre hommage aux victimes de Crans-Montana, dont plusieurs sont actuellement en soin dans l’établissement. Lors de cette rencontre, la gestion médicale des situations de crise a été largement évoquée et le personnel soignant remercié pour son engagement. La planification hospitalière intercantonale faisait aussi partie des enjeux de cette rencontre. A ce titre le canton du Valais et celui de Vaud peuvent apporter leur expertise, comme le souligne le conseiller d’État valaisan Mathias Reynard.

La conférence des directrices et directeurs de la santé soutient aussi l’importance que la gestion des centres hospitaliers reste aux mains des cantons, plus à même de déterminer les besoins réels.

MV