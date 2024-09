RC - Dernières infos

Les enfants peuvent aussi bénéficier d’une formation aux premiers secours

Dispenser des formations de premiers secours aux enfants de 5 à 12 ans dans les écoles chablaisiennes : c’est l’objectif de la structure valaisanne « Sauve qui peut ».

Pour former un maximum de petits secouristes, l’entreprise offre un programme unique en Suisse romande basé sur des jeux et compatible avec le cadre scolaire. Les enfants apprennent en s’amusant à composer des numéros de secours, à se géolocaliser et à soigner des plaies ou des brûlures.

Plusieurs garderies et écoles primaires de la région ont déjà bénéficiés cette année de ces formations aux gestes qui sauvent. Pour Ricardo Brasil, fondateur des premiers secours « Sauve qui peut », un enfant sensibilisé aux situations d’urgence peut sauver des vies.

L’entreprise de premiers secours « Sauve qui peut » est en discussion avec des écoles de la région pour inclure durablement les gestes qui sauvent au programme scolaire.