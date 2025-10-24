RC - Dernières infos

Les EMS de Bex et des Diablerets célèbrent leurs 50 ans

La Fondation des Maisons de retraite du district d’Aigle célèbre cette année les 50 ans de deux de ses EMS.

Depuis un demi-siècle, les résidences de Bex et des Diablerets accueillent et prennent soin des seniors du Chablais. Aujourd’hui dotée de 183 lits répartis sur trois sites, dont celui d’Aigle, l’institution continue d’adapter son offre dans un contexte de pénurie de personnels soignants (NDLR : il manquera d’ici 2040 près de 40’000 infirmières et 5500 médecins dans le pays selon le cabinet de conseil PwC) et du vieillissement croissant de la population.

Malgré ces défis majeurs, le directeur de la Fondation, Michel-Eric Lamon, aborde la suite avec optimisme et vise à maintenir une haute qualité de soins. Il a tenu à célébrer ce jubilé ces dernières semaines avec les résidents, les familles et le personnel à travers de nombreuses festivités.

Le jubilé des 50 ans des EMS de Bex et des Diablerets est aussi l’occasion pour l’institution de se tourner vers l’avenir. Une centaine de lits supplémentaires est prévue d’ici trois ans grâce au nouvel établissement bellerin en construction. La Fondation des Maisons de retraite du district d’Aigle pourrait également intégrer le futur EMS d’Ollon et ses 60 places à l’horizon 2035.

Antoni Da Campo