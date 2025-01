RC - Dernières infos

Les écoles valaisannes toutes égales pour entreprendre la transition numérique

Toutes les écoles valaisannes seront au bénéfice des mêmes équipements numériques. A ces fins, un budget complémentaire de près de 7 millions de francs par année sera alloué par le canton.

Le Département de l’économie et de la formation du Canton du Valais a présenté hier matin (ma) à la presse sa stratégie d’éducation numérique pour les écoles valaisannes. Objectif : développer les compétences des élèves et former les 5’200 enseignants en vue de la transition numérique. La stratégie numérique sera intégrée dans le plan d’étude à différents niveaux. Christophe Germanier, chef de projet concernant l’éducation numérique pour le canton du Valais.

La stratégie d’éducation numérique concerne les 60’000 élèves depuis la 1H jusqu’au secondaire II général et professionnel.

Christophe Darbellay, le chef du Département de l’économie et de la formation présente également les enjeux de cette stratégie cantonale.

MV