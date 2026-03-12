RC - Dernières infos

Les écoles de Monthey vivent une semaine sans écran

Les écoles de Monthey ont entamé lundi une semaine sans écran – ou avec le moins possible. Le but est de soulever la question en famille pour éviter les mauvaises habitudes.

Avec pour objectif d’utiliser le moins possible les natels, télévisions ou autres tablettes, à l’école comme à la maison. Il s’agit de la 4e édition de cette semaine de « sevrage », proposée à tous les échelons de l’école obligatoire. Sara Appenzeller, référente pédagogique numérique pour les écoles de Monthey.

Il fallait organiser des activités en fonction de tous les âges. Sara Appenzeller: