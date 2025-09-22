RC - Dernières infos

Les eaux chaudes de Val-d’Illiez pourraient jaillir à nouveau dès 2026

Les Bains Thermaux de Val-d’Illiez pourraient trouver un second souffle dès la saison 2026-2027.

Une réouverture rapide portée par la nouvelle Association pour la relance de la piscine chaude de la Vallée. Après plus de six ans de fermeture, de procédures judiciaires et de faillites, son fondateur Val-d’Illien Grégoire Planche souhaite fédérer plusieurs milliers de personnes autour d’une coopérative citoyenne. Cette nouvelle structure permettrait de remettre aux normes les infrastructures, rénover l’hôtel existant et rétablir l’équilibre financier.

Sur la base d’une étude de l’EHL, l’association vise à lever plusieurs millions de francs grâce à l’actionnariat populaire et à des investisseurs privés. Pour Grégoire Planche, président de l’Association des Bains le centre thermal possède tous les atouts pour rouvrir rapidement.

Fermés depuis le 9 octobre 2019, les bains se détériorent graduellement. Crédits : bainsvaldilliez.ch

Avec un modèle en coopérative, Grégoire Planche, vise la transparence et l’égalité dans la gestion tout en permettant à la population locale de détenir une part l’entreprise.

Les premiers bains thermaux de Val-d’Illiez sont inaugurés en 1984, situés sur la rive gauche de la Vièze. Crédits : bainsvaldilliez.ch

Dans un second temps, l’Association pour la Réouverture des Bains de Val-d’Illiez entend collaborer avec les autorités politiques, Pro Senectute et les TPC afin de développer une offre durable, adaptée aux besoins de la population.